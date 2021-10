Homosexuel torturé : le procès s'est ouvert à Rouen

Les faits remontent à septembre 2009. Trois individus auraient agressé et torturé un homme de 25 ans, homosexuel, dans la forêt des Essarts. La victime avait été retrouvée par des automobilistes, gravement brûlée au visage, au torse et aux jambes, et présentant de nombreuses traces de coups.

Les trois agresseurs, lors de leur arrestation en février 2011, n'ont pas caché leur homophobie. Ils auraient agressé l'homme après un échange d'appels de phare, interprétés comme un signal de rencontre homosexuelle. Le procès, qui pourrait durer jusqu'à vendredi 16 novembre, se tient à huis-clos.