Handball (N1F) : Colombelles au creux de la vague

Avant-dernières du classement après cinq journées de championnat, les partenaires d'Alisson Breysacher ont déjà concédé quatre défaites, seulement entrecoupées d'une victoire sur le Petit Poucet de la poule. Leur méforme, prolongement d'un retard pris dès la préparation d'avant-saison, a pris une ampleur supplémentaire dimanche 4 novembre avec la défaite concédée face au promu Val de Boutonne (26-30).

Relever la tête à Aulnay

Les Bas-Normandes ont été incapables d'entrevoir le succès face à un adversaire qui n'avait pourtant pas encore gagné en Nationale 1. Elles ont passé le match à courir derrière le score. "C’est une performance logique de la part d’une équipe en plein doute, constate l'entraîneur Philippe Breysacher. C’est le savoir-faire qui nous échappe. On cumule 21 tirs ratés dont beaucoup sur les 6 mètres. En attaque, on avait pourtant trouvé les moyens de mettre une joueuse dans le dos de la défense. Mais on a une qualité de circulation de balle trop faible. Notre demi-centre est esseulée au milieu d’une équipe qui perd les balles."

Victime d'individualités défaillantes, le CLCH n'a plus qu'un jeu extrêmement brouillon à proposer. Le positif se fait rare. "En défense, c’était mieux qu’avant. Mais on perd trop de balles et on s’expose aux contre-attaques." Au fond du trou, Colombelles va devoir relever la tête dimanche 11 novembre à Aulnay.