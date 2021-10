A 22 ans, le Rouennais est le spécialiste de la droite américaine

A 7-8 ans, quand la plupart des enfants jouent au pirate, Soufian Alsabbagh, penché sur la carte des Etats-Unis, apprenait à connaître ce vaste pays, en déclinant les différents états et leurs capitales. Quinze ans et deux livres plus tard, le petit garçon originaire de Quincampoix est considéré comme le spécialiste français de la droite américaine. Rien ne le prédisposait pourtant à s’intéresser à l’Amérique, et au Parti républicain. Et aujourd’hui encore, un sourire dans la voix, il avoue ne pas très bien savoir comment est née cette passion. "C’était un peu irrationnel".

Spécialiste à 22 ans

A l’approche des élections américaines, l’étudiant de Sciences-Po Lilles qu’il est devenu a passé beaucoup de temps sur les plateaux télévisés. A 22 ans, il y intervient comme spécialiste de la droite américaine. Pourquoi le Parti républicain l’intéresse-t-il ? "Parce que c’est le plus intéressant des deux. Même si je ne le soutiens pas".

En fin stratège et observateur averti, Soufian Alsabbagh avait prévu la désignation de Mitt Romney en tant que candidat du parti. "J’avais écrit un manuscrit en rapport avec l’élection présidentielle". Une fois le nom du candidat officiel désigné, il ne restait plus qu’à publier sa biographie, la seule en français, sur un homme peu connu jusqu’alors.

Les milliers de kilomètres qui le séparent de cette sphère politique américaine ne diminuent pas son intérêt. "C’est la comparaison entre notre façon de penser et de voir les choses et la leur qui est passionnante". L’été dernier, il était de l’autre côté de l’Atlantique, parcourant les états pour vivre l’élection sur le terrain. "C’était absolument extraordinaire de voir comment les Américains ont perçu cette campagne".