Hockey : Les Dragons sur courant alternatif

Dernière performance en date : une défaite en Ligue Magnus (8e journée), samedi 3 novembre, sur la glace de l’Etoile Noire de Strasbourg (5-3). Les Rouennais y ont encaissé un but au bout de 22 secondes de jeu par Carlo Grun, puis un deuxième dans le premier tiers par l’ancien rouennais Julien Correia.

Lors du second tiers, les Dragons sont revenus au score par Guénette et Thinel, mais ont fini par sombrer dans le dernier tiers en encaissant trois nouveaux buts signés Lionel Tarantino, Grun et Correia. Guenette, encore lui, a néanmoins sauvé l’honneur.

Une pause et ça repart !

Mercredi 31 octobre, changement de ton. Les joueurs de Rodolphe Garnier ont offert un bien meilleur visage en quart de finale de Coupe de la Ligue, s’imposant 5 à 3 face à Amiens, après avoir été menés 3-0.

Place maintenant à quelques jours de trêve internationale avant que le rythme ne s’accélère à nouveau avec la réception d’Amiens le 14 novembre (match retour du quart de finale de Coupe de la Ligue), de Briançon vendredi 16 novembre, de Morzine le 18 novembre et de Reims le 20 novembre en huitième de finale de Coupe de France.