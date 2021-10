La plus petite école de Cherbourg prépare Noël

Avec seulement trois classes et 65 élèves, c'est la plus petite école de Cherbourg, mais pas la moins dynamique. L'école maternelle et primaire Sainte-Marie-du-Roule organise dimanche 18 novembre une fête de Noël à la salle des fêtes de Cherbourg, place centrale.

L'objectif de cette manifestation est notamment de faire connaître cette petite école qui a su faire de sa faiblesse un atout. Les petits effectifs permettent en effet un véritable suivi des élèves, adapté au rythme de chacun.

Caroline Le Conte, membre de l'Apel (association des parents d'élèves de l'enseignement libre) de Sainte-Marie-du-Roule, était ce mercredi 7 novembre l'invitée de Tendance Ouest et de la Manche libre.