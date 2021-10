"Friends" fait la promotion de son coffret Blu-ray avec une vidéo truffée de stars

Le trailer compile en un peu plus d'une minute la venue de multiples acteurs connus. Les fans de la première heure reconnaîtront en autre George Clooney et Noah Wyle, stars de la série Urgences à l'époque, Alec Baldwin, Tom Selleck, Bruce Willis, Ben Stiller, Brooke Shields et Jeff Goldblum.

La vidéo aurait pu s'étendre sur plusieurs minutes si elle avait intégré le parterre de visages connus qui ont défilé dans la comédie, entre 1994 et 2004. Brad Pitt, Sean Penn, Julia Roberts, Susan Sarandon, Billy Cristal, Robin Williams, Jean-Claude Van Damme, Gary Oldman, Charlton Heston, Charlie Sheen ou encore Winona Ryder se sont également prêtés au jeu.

L'intégralité de la série Friends sortira en Blu-ray pour la première fois de son histoire, le 13 novembre prochain. Remastérisées et en haute définition, les dix saisons de la comédie américaine seront disponibles dans un même coffret, contenant en sus trois heures de bonus inédits, au prix de 99€.

En plus des 236 épisodes, plus de vingt heures de contenus seront incorporées, dont trois heures d'inédits. Parmi eux, le documentaire True Friends reviendra sur les dix années de succès planétaire de la comédie américaine, à travers de nouvelles interviews, des apparitions inédites des comédiens, des scènes jamais diffusées ou un bêtisier.

Diffusé entre 1994 et 2004 aux États-Unis sur la chaîne NBC, Friends demeure l'une des séries les plus populaires de ces dernières années. La comédie conte les bonheurs et les tracas quotidiens de six amis habitant New York : Ross et Monica Geller (David Schwimmer et Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) et Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).

Son succès n'a jamais été démenti par ses audiences, toujours restées au plus haut. Chaque saison rassemblait au moins vingt millions de téléspectateurs aux États-Unis. L'ultime épisode a même attiré plus de cinquante millions de fidèles.