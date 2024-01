Caen. Une soirée spéciale "Friends" au Moon & Sons pour les fans de la série

Avis aux nostalgiques et aux amateurs. Le Moon & Sons, à Caen, organise ce mercredi 31 janvier une soirée Friends. Les fans sont invités à se replonger dans cette série culte qui aura marqué toute une génération.

Révisez vos classiques

Un quiz débute à 20h, auquel vous pouvez vous inscrire en formant des équipes de deux à quatre. Et bonne nouvelle pour les plus férus, des cadeaux sont à gagner ! Le restaurant à l'ambiance chaleureuse concocte même pour l'occasion deux desserts spéciaux. Un cookie aux chamallows et chocolat, ainsi qu'un cheesecake spéculoos et caramel.

Pour participer à la soirée, la réservation est fortement conseillée au 02 31 74 05 01.

Si vous ratez l'événement ce soir, d'autres dates sont à venir. Un quiz par mois va avoir lieu pendant dix mois, avec, pour chaque date, une saison de la série.