Mariage : bien choisir l'alliance !

Il y a tout au bas de l’échelle de gamme, les alliances en argent, moins résistantes que l’or et souvent choisies principalement pour une valeur symbolique. Viennent ensuite les bagues "classiques", simples anneaux, bombés ou non.

L’alliance simple, la plus prisée

"C’est l’alliance la plus prisée, surtout chez les hommes qui l’apprécient pour sa sobriété", témoigne un vendeur de la maison Robard-Lereverend, rue Saint-Pierre à Caen. Elle représente environ 80% du marché. Là où l’or jaune était prisé il y a quelques années, c’est l’or blanc qui remporte aujourd’hui tous les suffrages, comme c’était le cas il y a une cinquantaine d’années. Les personnes ayant un budget plus important se dirigent eux vers des incrustations de pierre, dont le diamant détient l’écrasante domination.

D’autres tendances existent, comme les alliances bicolores ou ciselés, mais s’adressent le plus souvent à une niche. Leur heure de gloire semble être passée.

L’alliance choisie, reste encore à se mettre d’accord sur les inscriptions à graver à l’intérieur. Si les deux prénoms et la date de l’événement restent le standard incontesté, la personnalisation ne manque pas dans le domaine. Citations, phrases poétiques et formules latines font partie des gravures récurrentes, et se complètent parfois d’une alliance à l’autre. Pour les plus originaux, un mot d’humour allège le poids de l’engagement !