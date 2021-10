Revendez votre or et argent chez Caen Numisma

Vous avez pu remarquer que les publicités pour l'échange d'or ou d'argent sont de plus en plus nombreuses dans nos journaux et nos télévisions.

Cela reste souvent assez abstrait mais Alain Dufeil nous fournit toutes les explications:

on pèse l'objet que vous voulez échanger (bijoux, médailles,pièces...) et on se base ensuite sur le cours de l'or (ou l'argent) qui change 2 fois par jour (matin et après-midi). Actuellement l'or vaut environ 24 euros le gramme. Après cette estimation, vous pouvez décider d'échanger tout de suite votre objet contre un chèque ou repartir et attendre un cours supérieur.

Caen Numisma, 34bis rue de Bras, 14000 Caen 02 31 86 43 38

Ecoutez Alain Dufeil nous parler de l'éhange or/argent-euros: