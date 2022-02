On n'aura plus affaire à des voitures thermiques converties à la propulsion électrique, mais à de véritables modèles spécifiquement conçus pour cette source d'énergie 'zéro émission”. Par conséquent très allégés afin d'accroître l'autonomie de base fixée à 160 km, du fait d'une consommation énergétique plus réduite.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire