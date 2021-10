Tabel rouennaise : le Vale 2 Caro, pause gourmande dans la ZAC

Niveau cadre extérieur, rien de charmant ni de bucolique. Car c’est dans une zone d’activités de Saint-Jean-du-Cardonnay que vous trouverez le restaurant Vale 2 Caro, un établissement tenu par un duo de femmes, Valérie et Caroline.

Simple mais bon

Misant sur une cuisine traditionnelle de bonne facture, le Vale 2 Caro propose une carte abordable. Ce jour-là, j’opte pour le confit de canard accompagné d’une purée de pomme de terre maison. Un bon choix : les portions vont s’avérer généreuses et le goût est au rendez-vous. On est ici face à des choses simples, mais réussies. Et c’est bien là le principal.

A tous les prix

En dessert, je suis conquis par une part de pralinoise, cette tarte à la poire, à la praline et au chocolat dont la pâte sablée n’a rien à envier à un dessert de grand-mère. Avec un café pour conclure, je m’en sors avec une addition de 15 € environ. Pour les petits budgets, il existe aussi un plat du jour à 9,40 €, une formule entrée-plat ou plat-dessert à 12,60 € et entrée-plat-dessert à 15,20 €.

Pratique. Vale 2 Caro, au 10, rue Albert Einstein, à Saint-Jean-du-Cardonnay. Sur internet : www.vale2caro.fr Tél. 02.35.87.70.30.