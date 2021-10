La chapelle Saint-Yon transformée

C’est le point d’orgue du vaste projet du Pôle régional des savoirs, inauguré en janvier 2012. Gigantesque, le chantier n’était pas tout à fait fini puisque la chapelle Saint-Yon était encore en cours de restauration. Après deux ans de travaux, elle bénéficie d’une seconde jeunesse et était inaugurée, mercredi 24 octobre, par Alain Le Vern, président du Conseil régional.

Voûte originelle

De l’ancienne chapelle, il ne reste plus que la façade classique, édifiée au XVIIIe siècle. Les aménagements réalisés pour accueillir le collège Alexis Carel à la fin des années 60 ont été détruits. La chapelle a retrouvé sa voûte de 10,5 mètres de haut et accueille désormais un amphithéâtre de 90 places ainsi qu’une salle d’exposition de 240m2.

Ces lieux, qui ont été inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1991, ont accueilli entre 2005 et 2011 la cité des Métiers, avant que celle-ci ne déménage au sein du Pôle régional des savoirs. Pour mener à bien cette restauration et transformation des lieux, le conseil régional a déboursé 2,13 millions d’euros et bénéficié d’une aide de l’Etat de 83230 €.