Jaunes, orangés, blancs, violets, les chrysanthèmes sont les fleurs de la saison. Ils fleurissent les tombes de nos défunts, mais on les retrouve aussi de plus en plus dans les jardins.

Le long de la route entre Saint-Lô et Coutances, à Marigny, un vaste champ impose ses couleurs flamboyantes. Ce sont les chrysanthèmes de Sylvain Yon l’un des deux seuls producteurs de la Manche avec 60.000 pots.

