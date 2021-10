Les marchés de l'agglomération font de la résistance

Au milieu des stands, sous un pâle soleil d’automne, les badauds s’arrêtent devant un étal. “Qui veut goûter mon saucisson ?” Autrefois, chaque bourg ou quartier avait son marché. Ce n’est plus le cas mais il reste encore quelques irréductibles, qui résistent toujours aux grands centres de distribution : les vieux de la vieille, comme le marché de Sotteville qui fête cette année ses 50 ans. Mais des petits nouveaux apparaissent aussi, comme à Quincampoix.

L’atout de la diversité

A Rouen, les marchés se déclinent par dizaines. “En comptant les marchés quotidiens, on en compte une quarantaine sur la ville”, détaille Patrick Emo, responsable du service foire et occupation commerciale. On pense bien-sûr à celui de la place du Vieux Marché, de la place Saint-Marc ou encore des Emmurés. Chacun a sa particularité. A Saint-Marc, on vient pour la brocante; place du Vieux Marché, pour la qualité du poisson vendu sous les halles; place des Emmurés, pour s’approvisionner en produits exotiques. Au gré des étals, le flaneurs espèrent trouver des produits moins chers, lorsque l’heure de la fermeture approche. Il y a aussi ceux qui viennent là pour privilégier les circuits courts. C’est cet aspect que le maire de Quincampoix, Eric Herbet, a souhaité privilégier. “Nous voulions proposer une offre commerciale plus diversifiée et surtout promouvoir la filière courte.” De fait, 80 % des 25 commerçants du marché habitent à moins de 10 kilomètres de Quincampoix. Et les clients sont nombreux le mercredi après-midi. Il y avait donc une réelle demande. Pourquoi ce succès ? “Un marché, cela rappelle des souvenirs d’enfance. C’est une ambiance, la promesse de contacts humains. Des saveurs et des découvertes.”

Installé depuis un demi-siècle place de l’hôtel de ville, le marché de Sotteville-lès-Rouen brasse beaucoup de monde les jeudis et les dimanches. “On compte 150 commerçants le jeudi et plus de 250 le dimanche”, explique Aline Martin-L’orphelin, en charge des foires et des marchés à la mairie. Une enquête de satistaction est actuellement en cours pour mieux cerner les attentes de ses adeptes.

Le côté pittoresque et humain des marchés continue d’attirer les gourmets et les promeneurs. La situation n’en demeure pas moins difficile. Le samedi, la moyenne d’âge est plutôt élevée place Saint-Marc. Un commerçant note que les jeunes clients se font de plus en plus rares depuis un an. La crise se fait sentir et les fins de mois sont difficiles. Et pourtant, les retombées sont certaines même si l’on ne peut pas vraiment les quantifier. Et si les rues voisines de la place Saint-Marc sont restées très commerçantes, le marché y est sûrement pour quelque chose. A Quincampoix, il apporte de l’animation dans le centre bourg. Les marchés ont donc encore un avenir devant eux, mais doivent jouer la carte de la diversité et du contact humain.

REPERES

Brocante. C’est une des particularités du marché de la place Saint-Marc : la brocante. On y trouve des meubles d’occasion, tout comme des objets anciens.

Anniversaire. Le grand marché de Sotteville a toujours suivi l’hôtel de ville. Lorsque a emménagé à son emplacement actuel, le marché a fait de même en 1962 !

Le plus grand. Sotteville accueille le plus gros marché de la région et l’un des plus importants de France. Le dimanche, il regroupe plus de 250 exposants sur 12 355 m2.

Naissance. Il y a les vieux de la vieille, comme le marché de Sotteville, et les tous nouveaux. C’est le cas du marché de Quincampoix, lancé le 17 octobre dernier.

Pratique. Où acheter ses provisions ?

Les marchés ne manquent pas dans l’agglomération. Il suffit juste de se renseigner pour en trouver un. Dans le centre de Rouen ou dans l’agglomération, voici notre sélection.