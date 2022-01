Economie : Une année satisfaisante pour les concessionnaires rouennais

“Cela nous a demandé une énergie considérable, mais au final, l’année est satisfaisante”, estime Anthony Chirois, directeur de la concession Nissan, à Rouen. L’engouement pour le SUV a notamment permis à la marque, pionnière dans le domaine, de bien résister. A elles seules, Qashqai et Juke représentent ainsi 70 % des ventes réalisées par la concession rouennaise.

Les SUV plébiscités

Dans les semaines et mois à venir, c’est l’arrivée attendue des nouvelles Micra (déjà disponible) et Note (octobre) qui devrait permettre à Nissan de continuer à “avoir le sourire”, selon les mots d’Anthony Chirois. Plus étonnant, la Leaf, 100 % électrique, est également à mettre au rayon des satisfactions. “Nous en vendons régulièrement et allons même nous doter d’une borne de recharge rapide en décembre. L’électrique, ici, on y croit vraiment”.

A deux-cents mètres de là, chez Honda, sur l’avenue du Mont Riboudet, l’ambiance n’est pas non plus à la morosité, comme on pourrait le croire a priori. “Le premier trimestre de cette année a été plutôt bon, remarque Gwénael Mièvre, directeur des concessions de Rouen et du Havre. “L’épisode neigeux du début d’année nous a même offert un joli coup de pouce sur les ventes de CR-V (SUV)”.

L’arrivée d’un nouveau moteur 1,6 diesel n’émettant que 94 g de CO2/km, “très raisonnable, performant et silencieux”, devrait permettre à Honda de booster ses résultats sur la Civic, puis sur le CR-V (2,2l / 114 g CO2/km, deux roues motrices). Ajouter à cela une présence grandissante sur le marché des sociétés, plus stable, et M. Mièvre planche sur “une fin d’année correcte”.