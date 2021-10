Quel temps va-t-il faire en ce week-end de la Toussaint ?

Jeudi 1er novembre

Le soleil sera bien caché, il va y avoir des averses sur toute la Normandie.

Les pluies risquent de revêtir un caractère orageux sur la pointe du Cotentin ainsi que sur une partie du Bessin. Des éclaircies sont tout de même attendues dans le Perche en journée.

Les températures oscilleront entre 5 et 7°C le matin et grimperont jusqu’à 12 degrés l’après-midi dans le sud-Manche. Il y aura du vent d’Ouest demain, il soufflera entre 50 et 70 km/h.

Vendredi 2 novembre

Le vent tendra à se renforcer pour atteindre les 75km/h dans le pays sud-Calvados et les bords de l’Orne. Côté ciel, même ambiance, la pluie sera toujours au rendez-vous, mais les averses seront moins fréquentes.

En ce qui concerne le thermomètre, il fera 6 degrés en moyenne vendredi matin et 11 degrés l’après-midi.

Week-end des 3 et 4 novembre :

Samedi, le soleil sera de retour, nous profiterons de belles éclaircies sur les trois quarts de la région, prévoyez quand même encore quelques résidus de la perturbation pluvieuse dans le Perche Ornais et sur une petite partie du pays d’Alençon.

Deuxième bonne nouvelle, le mercure, il remonte légèrement, nous retrouverons des valeurs de saison avec 7 degrés en moyenne le matin et 12 degrés l’après-midi.

Dimanche, copié collé de la journée de samedi l’après-midi car le matin il y aura quelques averses dans le département Manchois et dans l’Orne.