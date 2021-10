Le tueur de Jersey condamné à 30 ans de prison

C'est certainement la pire tuerie que les îles anglo-normandes aient connues au coeur de ces dernières décennies. En août 2011, après un barbecue, Damian Rzeszowski avait tué de plusieurs coups de couteau de cuisine sa femme, leur fille de 5 ans et leur fils de 2 ans, ainsi que son beau-père, une amie de sa femme et sa fille de 5 ans.

"L'horreur et la brutalité de ces meurtres sont difficiles à concevoir", a déclaré le juge Michael Birt, en condamnant l'assassin à 30 ans de prison pour chacun des meurtres. Six peines de 30 ans en théorie donc, confondues en réalité en une seule. L'accusé a expliqué ces meurtres par son état dépressif et par une réaction de jalousie après une infidélité de sa femme, qui venait de lui révéler une liaison de deux mois avec un autre homme.

Damian Rzeszowski s'était installé à Jersey en 2004 avec Izabela, qui était alors sa compagne. Ils voulaient faire leur vie hors de leur Pologne natale. Il s'étaient mariés l'année suivante et avaient eu deux enfants. Une importante communauté d'origine polonaise vit sur cette île anglo-normande. Elle représente environ 5.000 personnes pour une population totale d'un peu plus de 90.000 habitants.