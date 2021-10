La gare d'Yvetot aura un nouveau terminus

La décision a été votée lors de la dernière commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie, le 15 octobre. Réseau Ferré de France bénéficiera d'une subvention de plus de 7 millions d'euros pour mener à bien l'aménagement d'un nouveau terminus dans la gare d'Yvetot.

Le but de ce nouveau terminus est de permettre une meilleure liaison sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris. Ainsi, la circulation des trains Intercités, ainsi que des trains de frêt ne sera plus gênée, étant donné que le terminus ne se fera plus sur la voie principale de la gare d'Yvetot.

L'aménagement de ce nouveau terminus devrait coûté 18.885.391€. Les frais seront répartis entre le Conseil régional de Haute-Normandie, qui donnera 7.123.360€, l'Etat, pour 4.581.595€, le FEDER pour 4.750.000€ et enfin RFF pour 2.430.436€.

En attendant ces travaux d'ampleur, des aménagements vont être faits dans la gare d'Yvetot. L'accessibilité aux personnes handicapées sera revue, la capacité d'accueil du parking va être augmentée afin de favoriser l'inter-modalité et enfin un abri à vélos sécurisé sera installé. Pour l'ensemble de ces travaux, le Conseil régional participe à hauteur de 340.000€.