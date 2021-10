Impressionnant : la voiture décolle et retombe sur le toit

Il est près de minuit, samedi 27 octobre, lorsque la police aperçoit plusieurs voitures réunies pour un run, une course sauvage, rue de la République, à l'angle de l'avenue Franklin Roosevelt, à Grand-Quevilly. Les voitures sont prêtes à partir et des dizaines de badauds attendent sur les côtés, pour observer la scène.

Mais lors de la course, l'un des conducteurs a perdu le contrôle de son véhicule et est allé buter contre un plot. La voiture a décollé et fait plusieurs tonneaux dans l'air avant de retomber lourdement sur le toit et de glisser sur plusieurs mètres. Le conducteur, un jeune Sottevillais de 25 ans, est sorti indemne de sa voiture et a été cueilli par les policiers.

A cette vue, les spectateurs se sont dispersés dans la nature. Le jeune conducteur a été ramené à l'hôtel de police et interpellé pour mise en danger de la vie d'autrui.