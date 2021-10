Incendie à Rouen : de lourdes conséquences dans toute l'agglomération

D'après les pompiers, outre les deux camions incendiés sur le pont après être entrés en collision vers 10h40, trois poids lourds appartenant à des forains, et situés en contre-bas du pont, ont brûlé, ainsi que trois caravanes (une à 100%, une deuxième à 75% et une troisième partiellement).

Trois personnes ont été blessées et transportées au CHU de Rouen rapidement après l'incendie : le conducteur du camion-citerne, un forain intoxiqué et un policier, blessé à la main. Six autres personnes, plus légèrement intoxiquées, ont également été examinées à l'hôpital.

Quel avenir pour le pont Mathilde ?

Les flammes, qui ont léché le dessous du pont Mathilde durant plusieurs heures, ont fait fondre plusieurs câbles stratégiques d'Orange-France Telecom, privant de téléphone ou d'internet une partie importante de la population de l'agglomération rouennaise. Des répercussions auraient été signalées jusqu'en région parisienne.

Vers 17h, les pompiers étaient toujours sur place, le feu n'étant pas totalement circonscrit. Les autorités, regroupées autour du préfet de Seine-Maritime, ont tenu une réunion de crise. Les premières questions surgissent : quel est l'avenir du pont Mathilde, axe majeur de circulation nord-sud dans l'agglomération et aujourd'hui gravement endommagé ? Il faudra au moins trois semaines avant que les experts livrent des conclusions précises sur son état.

La circulation promet d'être lourdement perturbée, durant de nombreuses journées, à Rouen et dans les alentours.

