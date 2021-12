Four à pain de la Pannevert : vers la piste de l'incendie criminel

Les pompiers et la police se sont rendus sur place vers 9h50. Le four à pain traditionnel, situé tout près du moulin de la Pannevert, dans la rue du même nom, à l'est de Rouen, était en proie aux flammes.

Il a été très sérieusement endommagé. S'il n'avait pas servi depuis juin dernier, il est toutefois régulièrement utilisé par le Centre d'histoire sociale (CHS) voisin. Les enquêteurs suspectent fortement un acte criminel, le four à pain étant dépourvu d'électricité.