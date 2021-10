Rouen : Quasar Studio monte le son

Quasar Studio est une société de multimédia qui a été créée en 1986 en partie par Loïc Louvel. A l’origine, Quasar Studio était essentiellement un studio d’enregistrement, dans lequel des artistes tels que Vanessa Paradis, Anggun ou Florent Pagny enregistraient leurs albums.

Vidéo et événementiel

La société s’est ensuite étendue à l’activité vidéo et à l’événementiel : "nous avons réalisé les magazines télé mensuels pour la FNSEA et avons inauguré de nombreux magasins Fnac avec des invités comme Patrick Fiori, M ou encore Yann Tiersen" explique Loïc Louvel, le directeur. Aujourd’hui, l’entreprise enregistre chaque mois les publicités radio de la Matmut avec les comédiens Chevallier et Laspalès.

"Nous avons obtenu les bons coups de pouces au départ et avons eu de très bons partenaires financiers qui ont permis à Quasar Studio d’en arriver là" raconte Loïc qui est également musicien et compositeur. Même s’il semblerait qu’après 26 ans de métier, Loïc Louvel n’ait plus rien à apprendre, il dément en expliquant qu’il continue d’apprendre au contact des autres.

Pratique. Quasar Studio. 2, rue Lézurier de la Martel 76000 Rouen. Infos.www.quasar-studio.com