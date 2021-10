Colloque sur les métiers de l'énergie et de l'environnement à Saint-Lô

C’est la formation "Génie Thermique et Energie" qui organise ce rassemblement de chercheurs, de spécialistes et d’enseignants.

La première journée, jeudi, était consacrée à la géopolitique de l’énergie, la précarité énergétique, et l’efficacité énergétique des bâtiments.

Ce vendredi, dernière journée, est consacrée à l’éolien off-shore et hydrolien : contexte européen et national, anatomie d’un projet de ce type et filière industrielle. Un thème cher au département de la Manche qui compte de nombreux projets dans les énergies marines renouvelables.

150 participants, des chercheurs et des enseignants, étaient présents sur ces deux jours ainsi que 200 étudiants.

Ecoutez Eric Lépinasse, chef de département Génie Thermique et Energie à l’IUT de Saint-Lô.