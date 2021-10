Stationnement à Rouen : ce qui change

La gratuité recule

"Près de 500 places gratuites sont supprimées en centre-ville, car c’est là que se situe la tentation", expliquait il y a quelques semaines Yvon Robert, le maire de Rouen. La tentation ? Celle de s’y garer et de ne plus y bouger. La Ville a déclaré la guerre aux voitures-ventouses.

Pour "stimuler les rotations", deux catégories de stationnement payant à l’horodateur voient le jour dans l’immense majorité des rues du centre-ville rive droite et une partie du centre rive gauche, du quai Jean Moulin au centre commercial Saint-Sever. L’île Lacroix, mentionnée un temps, devrait rester "épargnée" jusqu’en juillet par le stationnement payant.

Dans les zones dites de courte durée, qui regroupent 720 places dans l’hyper-centre et les lieux les plus fréquentés, le stationnement est limité à deux heures "pour répondre au besoin d’attractivité commerciale du centre-ville", selon Yvon Robert. Tarif : 1,20 € l’heure. Attention, le stationnement résidentiel sera interdit sur ces places.

Dans les zones dites de moyenne durée (environ 5.000 places au total), l’automobiliste pourra stationner quatre heures. "Et les tarifs sont moins chers qu’avant", tient à rappeler la mairie. Une heure pour s’y garer vous coûtera 1 €. A noter que ce type de stationnement payant a été notamment étendu dans le quartier de la gare, très touché par le phénomène des voitures-ventouses.

Huit couleurs pour les résidents

Pour les résidents, il y a aussi du changement. Terminée la carte au trimestre ou à l’année. Préalablement muni d’un macaron de couleur correspondant à l’une des huit zones de stationnement résidentiel (contre quatre jusque-là) et délivré par la police municipale, rue Orbe, il faudra désormais prendre un ticket à tarif préférentiel à l’horodateur : 1 € la journée ou 3,5 € la semaine. "Une solution à la parisienne, plus souple", estime Yvon Robert. Une année de stationnement complète reviendra toutefois un peu plus cher qu’avant (182 € contre 150).

Point sensible : la question de l’hyper-centre, rive doite, exclu des huit zones. Les résidents de ces rues-là devront choisir l’une des quatre zones limitrophes pour pouvoir y garer leur(s) voiture(s). Pas sûr que la formule plaise à tout-le-monde.

Et en sous-sol ?

Peu de changements dans les parkings souterrains payants (12 sites, 10.000 places). Toutefois, quelques nouveautés sont à signaler : tarifs dégressifs au-delà de deux heures, abonnements trimestriels "jour", "nuit" ou "moto"... Dans les quatre parkings de la Ville gérés par Rouen Park (Vieux-Marché, Hôtel de Ville, Haute Vieille Tour et Bourse), un forfait shopping voit le jour les mardi et jeudi, de 16h à 19h (2 €).

Répression. Les contrôles seront renforcés, annonce la mairie. Avec la généralisation des PV électroniques, la police municipale devrait "tourner" davantage.

Park en Ciel. Depuis le mois de juillet, le système Park en Ciel, jugé peu efficace, n’existe plus

à Rouen. La plupart des agents ont accepté de devenir ASVP.

Sans voiture. Comme dans d’autres grandes villes, Rouen espère aussi stimuler l’usage des transports en commun grâce aux parkings-relais. Il en existe six à l’heure actuelle.

Commerçants. Ils n’ont pas de possibilité de stationnement privilégié, “car la réglementation ne le permet pas”, explique-t-on à la Ville de Rouen.

Thomas Blachère

Ci-dessous téléchargez la nouvelle carte de stationnement.