L'ensemble du parcours du Tour de France 2013

Lors de sa 100e édition, du 29 juin au 21 juillet, le Tour de France traversera 37 départements, passera par 28 cols et quatre arrivées seront en altitude et six en bord de mer. Au total, les coureurs arpenteront 3.360 km environ. Voici le déroulé du parcours 2013.