Mark Cavendish malmené par les supporters du Tour

Mark Cavendish, le sprinteur britannique, aurait été malmené par certains supporters, ce mercredi 10 juillet, lors de son passage en contre-la-montre entre Avranches et le Mont-Saint-Michel.

C'est Jérôme Pineau, le coéquipier de Cavendish chez Omega Pharma Quick Step, qui s'est insurgé aujourd'hui sur le réseau social Twitter. Il indique que le sprinter aurait été insulté, sifflé et même arrosé d'urine.

Des gestes anti-sportifs qui demandent à être confirmés, peut être synonymes de représailles après la chute du coureur néerlandais Tom Veelers, lors de l’arrivée de la 10e étape, hier, à Saint-Malo, dans laquelle Mark Cavendish pourrait être impliqué.



Honte quand mon ami @MarkCavendish me dit qu il a été siffle et même arrosé d urine pendant tout le parcours !! C est scandaleux!!!