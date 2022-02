Les Boréales : "festival le plus important d'Europe"

Cette année, le Danemark, représenté par Mickael Nellemann, conseiller culturel de l'Ambassade du Danemark, le Groenland et les Iles Féroé. " Les Normands sont des hommes du Nord, des Vikings. Et les Normands sont très attachés à cette origine qui est autant un mythe qu'une réalité. Ce festival, le plus important d'Europe, renforce les liens qui existent entre les Normands et les habitants des pays nordiques. " comme l'a souligné Christian Leyrit. En tout, plus de 210 évènements seront proposés. Le festival d'art et de littérature nordiques se tient jusqu'au 29 novembre à Caen mais aussi dans une trentaine de villes de la région.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire