Le vent souffle du grand Nord

Et pour découvrir ces pays, rien de mieux qu'une programmation large et pluridisciplinaire. Du cirque avec, entre autres, Volchok, de la troupe danoise Trottola, les 9, 10, 12 et 13 à la Comédie de Caen. Du théâtre pour la jeunesse avec Le roi penché de Carolyne Carlson du 9 au 14 au théâtre des Cordes, à Caen. Des concerts au Cargö (voir ci-dessous) mais aussi à la maison de l'étudiant, à Caen avec le phénomène Budam,venu tout droit des Iles Féroé, le 18, à 20h30. Des concerts de musique classique avec Visions du Nord proposé par le collectif d'artiste Les Dissonances au théâtre de Caen le 13, à 20h :un voyage musical de la Norvège à la Lettonie en passant par la Finlande. Côté salles obscures, le festival n'est pas en reste. Une rétrospective Anna Karina est prévue les 9 et 14 au Café des Images, à Hérouville Saint-Clair. Enfin, des expositions figurent au rendez-vous : Foroyar de Marco Paoluzzo à l'Abbaye-aux-Dames ou Les Inuits du 21è siècle au musée de Normandie, à Caen, à partir du 13. Renseignements, tél. 02 31 15 36 40.







