Pétanque. Le championnat de France de pétanque s'invite dans la Manche : le gratin se retrouve à Pontorson !

La ville de Pontorson accueille un évènement d'ampleur national le week-end du 21 et 22 juin. Le championnat de France triplette de pétanque aura lieu à domicile. Des équipes de trois joueurs viendront de toutes les régions de France, métropolitaine et d'outre mer. Les championnats masculin et féminin auront lieu le même week-end, rassemblant chacun 128 équipes. La lutte sera rude puisque la moitié des équipes participantes seront éliminées dès les phases de poules. Le tournoi débute sur des poules de quatre équipes, et seulement deux équipes sortiront des poules pour passer aux matchs suivants.

Des Manchois dans la course au titre

L'équipe de Coutance se prépare

Les équipes participantes au championnat se sont toutes au préalable qualifiées à travers des championnats départementaux et régionaux. La Manche étant le département organisateur, elle peut présenter l'équipe championne et vice-championne au niveau départemental à la compétition, ce qui n'est pas le cas des autres départements qui ne peuvent présenter que l'équipe championne. Cette année, c'est donc quatre équipes manchoises qui participent au championnat dont une équipe d'Avranches, composé de Paul Villette, Julien Renault et Thibault Holley et une équipe de Coutances, composé de Paul Lefevre-Challier, Eric Lesage et Baptiste Leprivey pour les hommes. Chez les femmes, une équipe de Flamanville sera présente, composée de Helene Margaine, Maurane Lerouvillois et Fabienne Lerouvillois et une autre de Coutances, composée de Angelique Lezier, Isabelle Lesage et Brigitte Grisel.

La ville de Pontorson a mis à disposition 11 hectares de terrain destinés à accueillir les plus de 10 000 spectateurs attendus pour l'occasion. Le championnat débutera à 8 heures le samedi et le dimanche. Ce dernier sera consacré aux matchs entre les 16e de finale et la finale. L'entrée est gratuite le samedi et s'élève à 8 € le dimanche.