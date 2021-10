Une fête des morts made in Mexico !

"El Dia de los Muertos" a lieu cette année dans un cadre insolite. L’église Saint-Nicolas et son cimetière dormant ne sont plus sacralisés et offrent un cadre parfait aux nombreuses oeuvres des 17 plasticiens invités. Chaque jour à partir de 14h, des concerts, des performances artistiques, des créations en direct, des projections de films ou encore une librairie éphémère sur le culte des défunts seront proposées librement au public. Jeudi 1er et vendredi 2 novembre, une maquilleuse transformera des personnes en "créatures" qui défileront parmi vous… Pour finir la fête, le DJ "T.Wednesday" assurera la dernière heure du jour des morts !

Pratique. Du mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre à l’église Saint- Nicolas, rue Saint-Nicolas à Caen. Entrée libre. Plus d’infos sur le réseau social Facebook, page "DDLM".