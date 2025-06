Animaux. Dans cette ville du Cotentin, des buses attaquent les promeneurs

Lundi 16 juin, Saint-Pierre-Eglise a annoncé sur les réseaux sociaux une nouvelle attaque de rapaces dans la commune : dans la matinée, une buse s'en est prise à un promeneur sur le chemin de la Masse, derrière le mur du château.

La commune appelle à la vigilance

Situation délicate : comme la buse est une espèce protégée, il faut protéger et respecter son habitat. En revanche, elle peut prendre les visiteurs pour des menaces et les griffer sur le crâne et au visage. Pour les adeptes de la randonnée, la prudence est donc recommandée dans le secteur : il faut traverser la zone calmement et sans courir.