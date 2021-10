Une voiture contenant du gaz s'enflamme en plein centre-ville de Caen

Un véhicule utilitaire servant au réseau de distribution d'électricité ErDF a été presqu'entièrement consumé par les flammes à l'angle des rues de la Miséricorde et des Carmes, tout près du port de plaisance de Caen.

"C'est le conducteur d'un véhicule qui me suivait qui m'a fait des appels de phare", témoigne l'employé au volant. "Je n'avais pas vu que des flammes apparaissaient sous le capot. Je suis donc sorti du véhicule, que l'on m'avait confié pour mes interventions." Une situation d'autant plus risquée que la voiture contenait du gaz naturel, et que le réservoir d'essence était rempli à moitié.

Dix minutes plus tard, les pompiers étaient sur place et éteignaient le brasier avec des lances à eau, après avoir pris soin d'écarter les nombreux passants incrédules. Durant l'intervention et dans la demi-heure qui a suivi, les hommes du feu ont sanctuarisé les lieux, déviant les véhicules dans d'autres rues du quartier, non sans créer quelque encombrement.