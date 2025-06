Criquetot-l'Esneval. La piscine va être rénovée et agrandie

Pour accompagner sa fréquentation constante et améliorer l'accueil du public, Le Havre Seine Métropole lance un projet de rénovation et d'extension du complexe AB Sports piscine et spa à Criquetot-l'Esneval. Un investissement de 12,5 millions d'euros.

Moderniser la structure

Depuis son ouverture en 2003, le complexe AB Sports Piscine et spa s'est imposé comme un équipement de proximité indispensable pour les habitants de ce territoire. Seul complexe aquatique dans un rayon de 15 minutes, il accueille chaque année près de 150 000 personnes, dont 15 000 scolaires. La piscine répond à une forte demande, qui ne cesse de croître.

Afin d'accompagner cette dynamique, la Communauté urbaine du Havre engage un projet de réhabilitation et d'extension. L'objectif est d'améliorer le confort des usagers, offrir de nouveaux espaces adaptés à une pratique diversifiée, moderniser les installations et permettre l'accueil simultané du public et des scolaires.

Le coût du chantier s'élève au total à 12,5 millions d'euros. Des financements sont d'ores et déjà engagés ou en cours de mobilisation : la Région Normandie a inscrit une contribution de 2,3 millions d'euros dans le cadre du contrat de territoire. D'autres financements sont espérés et attendus du Département de Seine-Maritime et de l'Etat, notamment via les dispositifs liés au programme "Petites Villes de Demain", dont Criquetot-l'Esneval est bénéficiaire.

Calendrier

Dès cet été, les études liées au chantier vont débuter. Les travaux proprement dits commenceront à l'été 2026. La livraison de piscine réhabilitée est prévue 18 mois plus tard.