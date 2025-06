Près de Caen. O'Tacos débarque bientôt dans ce centre commercial

Il y a du changement à Mondeville 2, alors que le centre commercial fête en grande pompe ses 30 ans. Si le géant du prêt-à-porter Primark doit bientôt ouvrir ses portes, un grand nom de la restauration rapide a prévu lui aussi de s'installer dans l'agglomération caennaise très bientôt.

Le troisième dans le secteur

Le centre commercial assure que deux enseignes de restauration rapide sont en approche : Lunicco, qui ouvre ses portes aujourd'hui, le 4 juin, et "O'Tacos qui ouvrira au 3e trimestre". L'offre de snacking se diversifie dans le centre, alors que Dreams Donuts et La Liégeoise ont récemment ouvert leurs portes, et que la brasserie Ernest s'est agrandie. Dans le même secteur, il faut ajouter l'ouverture toute récente de Quick, qui signe son retour à Mondeville, et celle de Big M.

Il s'agira du troisième O'Tacos de l'agglomération caennaise. Le premier est situé en plein centre-ville, rue Saint-Jean, et le deuxième sur l'avenue de la Côte de Nacre.