Football. Des maillots à base de matériaux recyclés et recyclables pour deux clubs de l'Orne

Ils étaient plus de 1 100 à candidater partout en France. Dans l'Orne, les Léopards de Saint-Georges et l'US Mortagne font partie des 95 clubs à avoir été sélectionnés par l'entreprise Les Gars des Eaux pour bénéficier d'un programme de sponsoring. "Quand j'ai validé la candidature du club, je n'en avais même pas parlé aux personnes du bureau, sourit Robin Colasse, vice-président de l'US Mortagne. On ne s'attendait pas à être sélectionnés mais c'est une bonne chose, ça va nous faire gagner en visibilité", poursuit-il.

Un pack d'équipements gratuit

Comme tous les clubs sélectionnés par l'entreprise, l'US Mortagne remporte "14 maillots de joueurs et un maillot de gardien", détaille Robin Colasse. Les tuniques, fournies avec les shorts et les chaussettes, sont fabriquées par la marque Nolt, engagée dans une production écoresponsable à base de matériaux recyclés et recyclables. "Ce qui est super sympa, c'est que les maillots sont personnalisables, explique le vice-président de l'US Mortagne. On a reçu un lien pour élaborer notre équipement. Le maillot sera blanc avec de fines rayures bleues. Derrière, on a également pu floquer le nom du club, ça ajoute vraiment quelque chose", poursuit-il.

Le club affirme qu'il utilisera le jeu de maillots pendant plusieurs années pour son équipe première et son équipe B, lorsque cela sera possible. Les Gars des Eaux mettront également à disposition leur expertise pour réaliser, gratuitement, un bilan technique des installations sportives et des systèmes d'arrosage des clubs sélectionnés, dans une logique de durabilité et de respect de l'environnement.

Voici à quoi ressemblera le maillot de l'US Mortagne.