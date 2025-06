Manche. Commémorations du 81e D-Day : le programme du mercredi 4 juin

A l'occasion du 81e anniversaire du Débarquement, plusieurs communes du Cotentin rendent hommage aux soldats alliés, aux résistants français et aux civils engagés ou tombés lors des combats de juin 1944, à travers une série de cérémonies solennelles, de concerts et de moments de recueillement.

A Sainte-Mère-Eglise

9h30 : cérémonie au monument Theodore Roosevelt Jr.

14h30 : rue Général de Gaulle, cérémonie au monument Alexandre Renaud, maire de la commune en 1944. Hommage à sa femme Simone Renaud pour avoir fleuri les tombes aux cimetières provisoires et correspondu avec les familles américaines.

15h15 : rue Général de Gaulle, cérémonie au monument Airborne. Hommage aux troupes aéroportées.

16h15 : à l'église, et au Memorial Service, cérémonie solennelle en présence du chœur de la 82e Airborne.

A Sainte-Marie-du-Mont

11h : rue de la 101e Airborne, monument de la Résistance : cérémonie en hommage aux résistants français.

A Carentan-les-Marais

12h-14h : place Vauban, concert au D-Day Village.

16h : carré de choux, cérémonie officielle.

17h : parade jusqu'au Monument Signal. Départ du Carré de Choux.

17h30 : Monument Signal à la mairie, cérémonie et parade jusqu'au port.

A Picauville

10h : C-47 Memorial Garden, cérémonie en hommage aux 20 militaires américains décédés lors d'un crash le 6 juin 1944.

14h : hameau Gueutteville, cérémonie au monument du Père Maternowski.

21h : chapelle de Cauquigny, veillée aux bougies en l'honneur des soldats et civils tués aux abords de la chapelle le 6 juin 1944.

A Azeville :

Début d'après-midi : batterie d'Azeville, parachutage avec l'association de parachutages RCPT.

Au Normandie Victory Museum à Catz :

De 14h à 17h : séance de dédicaces de Clément Horvath, auteur de Till Victory et Till the Job is Done.

17h, conférence "Dans la tête de nos libérateurs" sur des lettres authentiques de soldats alliés présentées par Clément Horvath.