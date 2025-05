Normandie. Week-end du 31 mai : perturbations à prévoir sur le réseau SNCF

Des perturbations dues à des travaux "de prolongement des lignes T13 et EOLE" sont à prévoir sur les lignes ferroviaires normandes entre samedi 31 mai et dimanche 1er juin, a indiqué la SNCF. Les axes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Trouville-Deauville sont concernés. Par conséquent, le temps de parcours sera, selon la SNCF, "allongé de 15 à 25 minutes environ", samedi 31 mai et dimanche 1er juin. La reprise normale des circulations des trains normands sera effective dès lundi 2 juin. Pour en savoir plus et pour anticiper d'éventuelles perturbations en temps réel, rendez-vous sur le site ter.sncf.com ou sur les réseaux sociaux du compte officiel de la SNCF Nomad train.