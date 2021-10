Arnaque : un magasin de cuir de Rouen lourdement condamné

Le délibéré a été rendu ce lundi 21 octobre par le tribunal correctionnel de Rouen, qui a finalement condamné en tant que personne morale le magasin "L'As du Cuir" (SARL Frangins et Frangines) à 50.000 € d'amende. Par ailleurs, deux personnes physiques, les gérants, un frère et sa soeur, ont été tous deux condamnés à une amende de 8 000 € ainsi qu'à 10 mois de prison avec sursis. Le délibéré du jugement devra être affiché dans la presse quotidienne durant 15 jours et sur la vitrine du magasin durant deux mois.

Les contrats (achats) des 66 plaignants ont été jugés nuls par le tribunal, conformément à l'article L121-4 du code de la consommation.

"L'As du Cuir" possède une boutique à Rouen, rebaptisée "Miss and Mister Rock", ainsi qu'à Cabourg. Les vendeurs avaient pour l'habitude de "rabattre" les clients de la rue vers la boutique, avant de proposer des offres "exceptionnelles", telle une veste en cuir achetée/une veste offert ou la gratuité d'un produit... moyennant l'achat d'une garantie d'entretien exorbitante.