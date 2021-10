Handball (N1F) :Colombelles dans une spirale négative

"On a perdu de la même manière que lors des matchs précédents, établit Pierre-Alexandre Chapon, entraîneur-adjoint de l'équipe. Il y a eu beaucoup de pertes de balle et parfois des écarts importants par rapport au projet de jeu initial." Les Colombelloises sont pourtant bien entrées dans la partie, faisant la course en tête dans le premier quart d'heure de jeu.

A la mi-temps Colombelles déplorait quatre longueurs de retard. Le début de la seconde période a annihilé ses derniers espoirs de victoire, malgré une réaction intéressante en fin de match. "On a retrouvé des valeurs de combat." Battu trois fois lors de ses quatre premières sorties, Colombelles devra renouer avec la victoire dimanche 4 novembre devant Val de Boutonne.