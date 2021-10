Les Conquérants renouent avec la victoire

Les Conquérants ont réalisé une prestation de qualité, dans la continuité de celle qu'ils avaient produite contre Rethel, pour venir à bout d'une équipe "très forte individuellement mais qui a tendance à s'oublier au niveau collectif". Bien aidés par un gardien – Jérôme Salley – en grande forme, les Conquérants ont mené 3-0 grâce à des buts d'Antoine Rage, Pierre Feutry et William Ohlund, avant de se faire une petite frayeur en fin de match.

"Ce n'était pas un match parfait de notre part mais on a été vraiment solides, se réjouit Antoine Rage. On remonte la pente grâce à une plus grosse solidité défensive." Cela tombe bien : le week-end des 27 et 28 octobre, Caen accueille le tour qualificatif des coupes d'Europe.