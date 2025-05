Alençon. "Le corps d'une femme, ça peut se vendre à l'infini" : une ancienne ministre lutte contre la prostitution

Ils sont gendarmes, policiers, pompiers ou encore membres d'associations. Lundi 19 avril, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à la cité administrative d'Alençon pour assister à des tables rondes sur la lutte contre le système prostitutionnel. "La prostitution existe dans le département, affirme le préfet de l'Orne, Sébastien Jallet. Elle prend aujourd'hui des formes plus diffuses, davantage en lien avec le développement du numérique et des réseaux sociaux. Cela appelle à de nouvelles façons de repérer ces situations, de savoir comment les signaler et y mettre fin", poursuit-il.

Un sujet encore tabou

La secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences (MIPROF), Roxana Maracineanu, était sur place. "C'est important de travailler en réseau pour pouvoir libérer la parole, détecter et orienter ces personnes vers les bons interlocuteurs", explique l'ancienne ministre.

Depuis 2016, en France, la prostitution est considérée comme une violence faite aux femmes. "Bien sûr qu'il y a une omerta sur le sujet, confie Roxana Maracineanu. Par exemple, on a zéro condamnation pour les clients, qui sont pourtant soumis à des contraventions par la loi. Il faut que l'on agisse sur ce sujet car réduire la demande, c'est aussi travailler sur la situation de ces femmes. Les policiers et les gendarmes doivent être intraitables", affirme-t-elle.

Des réseaux liés à ceux du narcotrafic

Le préfet de l'Orne assure déjà une mobilisation très forte des forces de l'ordre sur ce sujet. Selon la secrétaire générale de la MIPROF, les réseaux de prostitution sont souvent liés à ceux du narcotrafic. "Quand les narcotrafiquants savent qu'ils sont recherchés pour ce qu'ils font, ils peuvent se tourner vers des situations d'exploitation du corps, qui sont moins poursuivies mais bien plus rentables. Une dose de drogue, ça ne se vend qu'une fois alors que le corps d'une femme ou d'un enfant, ça peut se vendre à l'infini tant que la situation n'est pas détectée", conclut-elle.