Rouen. Une nouvelle enseigne de déstockage va ouvrir dans l'agglomération, découvrez où et quand

L'annonce est tombée mardi 6 mai. Un nouveau magasin Noz va ouvrir ses portes à Caudebec-lès-Elbeuf mardi 27 mai. L'enseigne spécialiste du déstockage poursuit "son expansion dans la Seine-Maritime avec l'ouverture d'un troisième magasin dans le département", indique-t-elle dans un communiqué. Ce dernier sera installé au 155 rue Félix Faure, dans la zone Aldi et McDonald's.

• A lire aussi. Consommation. Noz déstocke des milliers de produits San Marina en Normandie : voici la liste des magasins concernés

Une superficie de plus de 1 000m2

Selon l'enseigne, ce nouveau point de vente "offrira plus de 1 000m² dédiés aux bonnes affaires". Le magasin de Caudebec-lès-Elbeuf proposera également d'un espace mode regroupant vêtements de marques, chaussures et accessoires pour homme, femme et enfant. Un espace sera aussi dédié aux surgelés : glaces, plats préparés, viennoiseries, desserts, viandes, poissons et préparations végétariennes.

En savoir plus sur Noz

Noz a été fondé en 1976, basée à Laval en Mayenne. L'entreprise transforme les invendus de ses fournisseurs "en bonnes affaires" et contribue selon elle, "à lutter contre le gaspillage". Au total, Noz compte plus de 340 magasins en France.

Pratique. 155 rue Félix Faure à Caudebec-lès-Elbeuf.