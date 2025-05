Cherbourg. Ce bateau vainqueur du Vendée Globe et abandonné depuis 10 ans est mis en vente

Abandonné depuis 2014 dans le bassin du commerce à Cherbourg, l'Oxigen a été mis en vente. Le voilier de 60 pieds baptisé en 1994 est l'un des plus rapides et performants de sa génération. Piloté dans un premier temps par Christophe Auguin, il a notamment remporté le Vendée Globe en 1996-1997 sous le nom de "Géodis".

Après plusieurs records battus entre 1994 et 1998, Christophe Auguin cède son bateau qui passe entre les mains de Bernard Gallay, Kito de Pavant, Hervé Laurent puis Philippe Fiston avant d'être vendu à un particulier. Le nouveau propriétaire hongrois abandonne le bateau en 2014 dans le port de Cherbourg après une avarie et cesse les paiements un an après.

Aujourd'hui le voilier est mis en vente avec la mention "à rénover". En effet, les parois et le mobilier du bateau ont verdi sous l'action de l'humidité, sans compter la rouille qui a attaqué les mécanismes et sans doute les systèmes électroniques.

Les enchères se déroulent sur Agora Store jusqu'au 12 mai à 8h. La mise à prix est de 12 286€.