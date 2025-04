Calvados. Omaha Beach, le Mont Castel et l'estuaire de l'Orne parmi les projets de Mission Nature 2025

La troisième édition de Mission Nature a dévoilé ses contours, avec l'Office français de la biodiversité (OFB) et la Fédération française des jeux (FDJ). Une initiative créée en 2023 qui, par le biais d'un ticket à gratter, permet de soutenir des projets en faveur de la biodiversité.

Un projet à Omaha Beach

Pour cette édition 2025, l'accent est mis sur la préservation des littoraux, à l'occasion de l'année de la mer. Parmi les 21 projets sélectionnés, deux se trouvent en Normandie et ils sont uniquement dans le Calvados.

Le premier a pour but une "restauration écologique des dunes de la plage du débarquement d'Omaha Beach". Projet porté par le Département du Calvados, il consiste à créer un parcours pédestre et cycliste tout en effaçant l'aire de stationnement et ses accès au niveau du cimetière américain, permettant une renaturation des espaces.

Restaurer des pelouses calcicoles littorales

Le deuxième projet est divisé en deux sites distincts. Le Mont Castel, entre Port-en-Bessin et Commes, et l'Estuaire de l'Orne à Amfreville. Porté par le conservatoire du littoral, ce projet porte sur l'aménagement agropastoral pour y conduire un pâturage ovin de restauration de pelouses calcicoles - qui se développe sur des sols riches en calcaire - ainsi que par la coupe d'un boisement ornemental.

En complément, deux opérations seront réalisées sur le site du Mont Castel : l'abattage d'une ancienne plantation de résineux et de feuillus non indigènes, et la pose d'équipements d'accueil du public.

Un ticket à trois euros

Afin de récolter le maximum de fonds, des tickets à gratter seront mis en vente par la FDJ, à partir de ce lundi 28 avril. Des tickets au prix de trois euros, dont 14% du prix vont à l'OFB, ce qui représente 43 centimes. Si le prix fait débat pour beaucoup, le ministère de la Transition écologique rappelle que "la majorité des fonds vont surtout aux joueurs, ce qui représente 1,98 euro".