Baie du Cotentin. Le suspect mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre sur son frère et sa belle-sœur

Faits Divers. Un homme a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre et placé en détention mardi 22 avril après avoir foncé avec sa voiture sur son frère et sa belle-sœur à Saint-Martin-de-Varreville.