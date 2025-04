Ouistreham. Amicale pongiste : des recrues de haut niveau

Le mot ambition correspond plutôt bien avec l'état d'esprit de l'APO, l'Amicale pongiste de Ouistreham. Le club, qui compte aujourd'hui un nombre record de 154 licenciés, veut "grossir, en nourrissant une ambition sportive", relate son président depuis 2018 Didier Gérard. Deuxième plus gros club du département en nombre de joueurs, l'APO possède une équipe première actuellement en N3, soit le cinquième échelon national. "Nous devrions monter en division supérieure l'année prochaine." Et puisque ce n'est pas suffisant, le président s'attend à une saison 2025-2026 couronnée de succès. Au tennis de table, il est possible de descendre, ou monter de division, à la mi-saison. Ainsi, à peine arrivé en N2 en septembre, Didier Gérard souhaite voir les siens en N1 en janvier. "Nous ne savons pas où est notre limite."

Didier Gérard, le président de l'APO.

De sacrés palmarès arrivent

Cet objectif est possible à l'aide d'un recrutement impressionnant, apportant de la qualité à un effectif déjà très fourni pour une formation de ce niveau. L'an prochain, l'APO pourra compter sur le renfort de Thiago Monteiro, anciennement classé 59e mondial. Le joueur de 43 ans a représenté le Brésil à quatre reprises aux JO, avant de devenir l'entraîneur de la sélection. Le jeune Dorian Zheng, 23 ans, a lui évolué pendant sept saisons en Pro B. Il se rapproche de la Normandie afin de suivre des études de kiné. Enfin, Loïc Bobillier rejoint lui aussi Ouistreham, après avoir écumé les clubs de Pro A et de Pro B.

Avec son budget annuel de 60 000€, l'APO désire avoir une "équipe vitrine de haut niveau, permettant de mettre l'accent sur la formation des jeunes". Le développement des talents est un objectif clé du club, qui souhaite permettre aux meilleurs d'évoluer à terme à un niveau élevé.