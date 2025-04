Cherbourg. Entre le port et la place Napoléon, la fête foraine bat son plein… sous le soleil !

A Cherbourg, la traditionnelle fête foraine de Pâques est de retour sur la plage verte depuis le 5 avril. Entre la place Napoléon et le port Chantereyne, l'ambiance bat son plein. Chichis, gaufres, manèges, palais du rire, barbe à papa, ou pêche au canard, 4 jours après le lancement, les forains étaient très positifs. "Les premières journées ont attiré beaucoup de monde avec le carnaval et on a eu un atout considérable contrairement à l'an dernier : le beau temps, pourvu que ça dure !" confiait un chef de manège.

Les visiteurs et les forains sont conquis par le beau temps

Les Cherbourgeois sont au rendez-vous

En effet, adolescents, familles, grands-parents, et bandes de copains sont au rendez-vous. "On avait déjà fait un petit tour hier mais il fallait absolument revenir aujourd'hui", explique une maman alors que sa petite fille l'entraîne vers le palais du rire. "Je suis venu pour accompagner les enfants de ma compagne, aujourd'hui nous n'avons pas de programme, ce sont elles qui décident", mentionne un visiteur chargé de peluches et de cadeaux.

La fête foraine de Cherbourg bat son plein

Un manège incontournable ?

Entre les petits trains, les manèges à sensation forte ou les autos tamponneuses, on ne sait plus où donner de la tête. Pour choisir le meilleur manège, les avis sont partagés. "La méga tower !" lancent des lycéens. "Pour moi l'incontournable c'est lui, le Méga Extrême. On fait des 360° en tournant sur soi-même", explique un jeune homme. Avec les plus jeunes, la chenille décroche pas mal de voix. "Moi je veux faire tout ce qu'il y a sauf les grands manèges qui me font peur", confie un enfant de 5 ans avec sagesse (et beaucoup d'étoiles dans les yeux !).