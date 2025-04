Seine-Maritime. Un séisme de 5km de profondeur a eu lieu au large des côtes normandes

Un petit tremblement de terre a été détecté lundi 14 avril à 20h59, au large des côtes normandes, entre Fécamp et Dieppe. D'après le site national d'information sur la sismicité de la France, la magnitude enregistrée est de 2.2 MLv, avec une profondeur de 5km.

Autrement dit : un séisme faible, voire imperceptible pour la majorité des habitants. Mais suffisant pour apparaître sur les radars des sismologues.

"Ce séisme a été localisé à 49.89° N de latitude et 0.69° E de longitude, avec une profondeur de 5km", précise le site officiel.

Les villes proches de l'épicentre : Dieppe, Fécamp, Yvetot…

Même si l'épicentre se trouvait en mer, plusieurs villes normandes sont situées à moins de 50km :

• Dieppe (29km)

• Fécamp (26km)

• Yvetot (30km)

• Montivilliers (53km)

• Mont-Saint-Aignan (55km)

Pour la plupart des habitants, aucune secousse n'a été ressentie. Mais le site invite à témoigner en ligne si vous avez perçu quoi que ce soit, même légèrement. Ces retours sont précieux pour les scientifiques.

La Normandie est-elle une région sismique ?

Pas vraiment, mais ce n'est pas la première fois qu'un séisme se produit en Manche. La carte des 50 séismes les plus significatifs dans la région montre une activité modérée, souvent concentrée en mer.

Le littoral normand connaît donc une sismicité faible mais régulière, souvent sans conséquence. On parle de "microséismes", comme celui du 14 avril.

Pourquoi ce type de séisme est suivi de près ?

Même si ce tremblement de terre est anodin, il entre dans un travail de surveillance continue. L'analyse de ces microséismes permet de mieux comprendre l'activité tectonique de la région.

"Vous pouvez participer à la science en apportant votre témoignage", rappelle le site de sismicité. Portes et fenêtres qui claquent, par exemple. Une démarche citoyenne, simple et utile.

Doit-on s'inquiéter après ce séisme ?

Pas du tout. Aucun dégât, aucun blessé, et très probablement, aucun ressenti. Ce type de phénomène est naturel et sans danger à cette échelle. Mais il rappelle que même en Normandie, la Terre vit. Et parfois, elle le fait savoir en douceur.