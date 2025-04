[Photos] Insolite. Pour Pâques, offrez une andouille de Vire… en chocolat !

Exit les œufs ou les lapins en chocolat pour Pâques. Il est grand temps de mettre en avant les spécialités locales, et même leurs déclinaisons gourmandes ! Thomas Dumaine, aux manettes de la boulangerie Aux Douceurs de Martilly à Vire, propose la véritable andouille de Vire… en chocolat !

Le gérant de la boulangerie viroise propose son andouille en chocolat depuis 2018.

Recette gourmande

"Elle est composée d'une coque en chocolat noir. A l'intérieur, on retrouve de petites andouilles en praliné et feuillantine", décrit le gérant. C'est en 2018, lorsque son ancien patron, inventeur de la recette, a vendu ses moules qu'il les a rachetés et s'est lancé dans l'aventure.

Un cadeau à offrir à l'occasion du week-end de Pâques.

"On en vend de plus en plus, on commence à être connu", se félicite Thomas Dumaine. Si le produit attire la curiosité des clients, il faut dire que ce n'est pas banal, il apprécie le fait que ses clients reviennent après l'avoir goûté. "Les gens sont satisfaits, trouvent ça bon." A tel point que ce produit est devenu un cadeau original et gourmand. "Les gens en achètent souvent pour offrir."

Voilà une bonne inspiration juste avant que débute le week-end de Pâques !