Restaurant. Le leader du fast-food mexicain, Nachos, est rouennais et veut tripler son nombre de restaurants en 5 ans

Le leader de la restauration rapide mexicaine en France est bien… rouennais. Il s'agit de Nachos, lancé en 2013 par Benoit Leroy. Inspiré par des chaînes mexicaines à l'étranger, il se lance avec un premier restaurant au sein des Docks76, puis un deuxième deux ans plus tard, rue du Gros Horloge. Une fois le concept éprouvé, la franchise est créée en 2017. Aujourd'hui, Nachos compte 30 établissements en France, sept succursales et 23 franchisés, et entend démultiplier sa croissance avec un objectif de 100 restaurants d'ici 2030. La raison du succès selon le créateur ? De bons produits et des prix qui restent raisonnables, grâce à d'importants volumes de vente, si bien qu'au lieu de fast-food, Nachos se revendique comme "fast-good" : "On n'a pas de produits surgelés, nos viandes sont françaises, nos haricots mijotent toute la nuit dans un mélange d'épices, notre poulet est saisi minute, notre guacamole est écrasé chaque matin à la fourchette, on fait nos sauces nous-même dans nos restaurants", détaille le fondateur.

Mailler le territoire avant l'arrivée de la concurrence

A 37 ans, Benoît Leroy est seul aux manettes de ce qui est devenu une grosse machine, avec 20 personnes au siège à Rouen et plus de 300 collaborateurs en tout avec les franchisés. "Je ne suis plus vraiment restaurateur mais chef d'entreprise", raconte Benoît Leroy, qui a commencé en faisant mijoter les plats, avant de se concentrer désormais davantage sur le développement de sa marque. Une marque qui vient de bénéficier d'un léger lifting et d'un nouveau slogan : "Mexican good food", pour insister sur la qualité de ses produits. Fajitas, tacos, quesadillas, la recette n'a pas changé.

Car si l'ambition est aujourd'hui d'accélérer le développement, c'est aussi pour rester leader sur un marché de la cuisine mexicaine en plein essor. "On veut mailler le territoire avant l'arrivée de gros concurrents", indique Benoît Leroy.